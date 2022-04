Jonathan Mikaia RALAIVITA

Bonjour,



Bienvenue dans mon profil! Je suis un jeune passionné des nouvelles technologies! J'ai acquis pas mal d'expérience durant mes activités chez Landressources SARL notamment durant le développement de l'application SISE. C'est une application de suivi évaluation de projet, qui a été développé pour le ministère des finances en RDCongo. J'ai surtout travaillé côté client, en développant l'interface avec le framework RIA Sencha ExtJS4. Avant, j'ai étudié à l'ISPM (Institut Supérieur Polytechnique de Madagascar) puis le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers). Ces instituts m'ont appris la base de l'informatique: algorithmique, programmation, base de données, système et réseaux. En ce moment, je m’intéresse de plus en plus aux systèmes distribués, serveurs, applications en temps réels (Cloud computing, NoSql, Big Data, NodeJS,...). Je souhaite élargir mon cercle professionnel et je suis ouvert à toute proposition.



Mes compétences :

Système et Réseaux

Programmation orientée objet

Base de donnée

Technologie web

Programmation procédural

Programmation fonctionnelle

Management

Développement Mobile

Cloud Computing

RIA

JSON

TCP/IP

XML

Java

PHP5

HTML5/CSS3

MongoDB

NoSQL

Node.js

Python

Django

Sencha ExtJS 4

Doctrine2

Zend framework 2