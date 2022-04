Jonathan MILON

Motivé, courageux et dynamique , ma fonction de responsable adjoint me permets de m épanouir et de me donner des perspectives très larges.

Je suis passé par tous les postes que j encadre actuellement, c'est pourquoi je souhaite atteindre le poste de directeur d une structure équestre.



Mes compétences :

Enseignement équestre pour tous les niveaux

Conduite d'engins, poids lourds et super lourds

Management des équipes

Organisation de concours

Mise en place de budgets, comptabilité et gestion

Gestion de planning

Développer de nouveaux produits equestres

Mettre en place des outils de gestion et une commu