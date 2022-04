Jonathan MONSIFROT

- Doctorant à l'IRCCyN (Institut de Recherche en Communication et Cybernétique de Nantes) sur un sujet de traitement du signal avec pour application une main robotisée



- Diplômé de l'École Centrale Nantes, école d'ingénieur à vocation généraliste.



- Ponctuel, curieux et passionné par les chiffres.









Durant ma dernière année à l'École Centrale Nantes, j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine du Traitement de Systèmes, de l'Image et du Signal:



- Statistiques et méthode MCMC

- Optimisation

- Filtrage et débruitage de signaux

- Identification de systèmes linéaires

- Problèmes inverses

- Analyse temps-fréquence

- Fractales

- Reconnaissance et classification de formes

- Fouille de données

- Automatique et informatique embarquée









L'École Centrale Nantes, anciennement l'ENSM, a gardé une forte culture mécanique:



- Mécanique et hydromécanique

- Matériaux, résistance des matériaux et modélisation en éléments finis

- Production, automatismes, en parallèle du dessin industriel et de la conception sous CAO

- Théorie de la thermodynamique

- Électronique de puissance, actionneurs électriques, électronique

- Langage informatique avec des base en C/C++ et Java sous Linux

- Langage Web avec des bases en html, css, php, javascript









En marge de ce cursus scientifique, j'ai choisi de découvrir le management de projet:



- Management d'un projet: méthodes et mise en place d'indicateurs

- Management dans une situation de crise

- Communiqué de presse

- Droit rattaché aux contrats



Mes compétences :

Statistiques

Ingénieur