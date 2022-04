Jonathan MOREL

Jeune homme passionné par les domaines en lien avec l'image (graphisme, photographie, audiovisuel, film, ...), j'ai été certifié en développement web. Depuis plusieurs années, je développe mes compétences en parallèle. J'apprends facilement en auto-didacte des domaines qui me fascinent et qui me rapprochent au plus près de mes passions comme les effets spéciaux, le print, [...], tout cela en lien avec l'audiovisuel et le graphisme.

En bref, j'ai une soif de connaissances, et est toujours ouvert à d'autres expériences dans ces milieux.



Mes compétences :

Web design

Communication

Filmmaking

Photographie et post-traitement