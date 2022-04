Jonathan MOREL

ELI2C, entreprise spécialisée en électricité, isolation, chauffage et climatisation, vous propose ses services sur les départements suivants : 14-50-61-76 et 27.



Types de travaux possibles :



- Dépannages divers en électricité,



- Installations thermiques et sanitaires : plancher chauffant, ballon d'eau chaude, ballon thermodynamique...,



- Remise aux normes électriques,



- Énergies renouvelables : Installation de pompes à chaleur AIR/EAU & AIR/AIR, Géothermie, Aquathermie...,



- Isolation thermique par soufflage et en plaques...



Mes compétences :

Chauffage

Climatisation

Electricité

Isolation