Jonathan MOREL

Mesdames, Messieurs les recruteuses,



Vous ne maîtrisez pas la grammaire et l'orthographe. Or, vous jugez un CV et ensuite une lettre de motivation sur l'orthographe et la grammaire. Donc, vous êtes raciste si le candidat fait des fautes de grammaire et d'orthographe.



Ensuite, vous ne faites pas de réponse personnalisée pour expliquer pourquoi vous ne retenez pas la candidature. Vous n'êtes donc pas solidaire.



En outre, vous ne souhaitez pas embaucher une personne en situation de handicap puisque la plupart d'entre vous préfère payer une amende. C'est tellement plus simple pour vous ! Vous êtes donc encore raciste.



De plus, une tenue correcte est exigée lors de l'entretien. Si cette exigence doit être respectée, vous êtes, à nouveau, raciste.



Prouvez-moi que j'ai tort !



J'ai une hémiplégie droite et je combats les discriminations.



Jonathan



Mes compétences :

Découvrir la gestion des stocks

Découvrir la fiche de paie

Calculer la TVA à reverser

Saisir des écritures comptables