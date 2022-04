Je m'appelle Jonathan MORLOT. J'ai 28 ans, je suis marié sans enfant. J'habite sur Montpellier ou j'ai fait mes études à l'UFR DROIT. Après une formation en droit privé effectuée au sein de l’université Montpellier I, j’ai obtenu le Master II Recherche Droit Privé Fondamental ainsi que le Master II Professionnel Pratiques Juridiques et Judiciaires.



En octobre 2012 suite à l’examen d’entrée au centre de formation des notaires, j’ai suivi les enseignements dispensés au centre, et j’ai obtenu en février 2013 le diplôme d’aptitude aux fonctions de notaire.



A l’occasion de stages en étude notariale, ma rigueur de travail et mon sens de l’organisation se sont affirmés. Cette expérience m’a ainsi permis de développer mon esprit d’initiative, et d’exprimer mes capacités d’adaptation. Mon sens du contact et du travail en équipe, ainsi que ma confidentialité ont été sollicités.



Je souhaite à présent mettre en pratique ces connaissances dans le cadre d’un stage d’une durée de deux ans en qualité de notaire stagiaire, dans lequel je saurai apporter mes qualités d’autonomie et de dynamisme.









Mes compétences :

Diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire