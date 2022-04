Titulaire d'un DUT en Génie Thermique et Énergie, j'ai compléter ma formation initiale par des postes sur le terrain en pose et dépannage d'installation. Je suis quelqu’un de méthodique, volontaire et sérieux ayant envie de développer des savoirs-faire multiples. J'aime le travail sur le chantier et le challenge technique que sont devenues les installations de chauffage moderne.



Mes compétences :

Internet

Thermique

AutoCAD