Julie LEMARIÉ

Forte de 7 ans d'expérience dans le e-commerce au sein des services achat et approvisionnement de Cdiscount.com, j'ai développé des compétences multiples dans un secteur d'activité en perpétuelle évolution.



Ma capacité d'adaptation, ma rigueur et mon organisation me permettent de piloter mon activité de manière efficace dans un environnement où règne la culture du résultat.



Je sais créer au sein d'une équipe une ambiance de travail favorable et positive de part mon dynamisme et mon aisance relationnelle.



Mes compétences :

Communication

E commerce

Marketing

Organisation

Relationnel

Rigueur

Approvisionnement

Dynamisme