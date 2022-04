Jonathan MULLER

Muller Jonathan, 34 ans, marié 2 enfants.



Chargé des Méthodes/maintenance et chargé de projets Laboratoire EFECTIS france à Maizières-les-Metz

Laboratoire d'essai au feu pour accréditation suivant normes en vigueur.



Voici mes compétences au sein de cette entreprise:



-Assistance technique (aide et formation aux techinciens de maintenance)

-Planifier les tâches d'interventions

-Travaux sous SAP

-Planifier les ordres de travaux

-Determiner les temps d'arrêts et les limiter

par des améliorations.

-être en contact direct avec les fournisseurs

-établir les commandes et réceptionner le

matériel.

-Assistance aux réunions techniques.

-Réceptionner les devis.

-Etablir et chiffrer les travaux d'arrêts.

-Respecter la comptabilité du service

-Respecter les régles de sécurité

-Etablir et lecture des plans techniques



Mes autres domaines de compétences au sein d'un service maintenance:



-Technicien maintenance jusqu'en octobre 2010

-Diagnostiquer les pannes mécaniques ou éléctriques

-Procéder au changement de pièces

-préventifs

-formation personnel sur les nouvelles technologies

-travail d'équipe ou seul (sur postes ou en VSD le week end)

-Reporting des tâches dur GMAO

-Remplacement ponctuel du chef d'équipe tant en maintenance qu'en production

-dépannages sur lignes automatisés



Mes compétences :

GMAO

Maintenance

Maintenance industrielle