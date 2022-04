Actionnariat : En tant qu actionnaire je fais la promotion de l entreprise Prosocius qui est avant tout une entreprise socialement responsable, fondée sur des valeurs humaines fortes.



Son ambition est de développer un modèle économique original et innovant, qui répond à la fois aux besoins de nos clients, en termes de produits et de prestations de services, et à le souhait de s' inscrire dans une économie d’entreprise durable, solidaire et citoyenne.



La gouvernance et la stratégie de Prosocius s’appuient sur les trois piliers fondamentaux du développement durable : le progrès économique, la justice sociale et le respect de l’Homme et de son environnement.



L offres pour les entreprises et les collectivités locales :



--- Une Gamme complète de produits d'hygiène et de propreté à usage professionnel.

--- Solutions innovantes destinés aux traitements des bacs à graisse et des canalisations. (25 000 repas / jours)

--- Des formations, conseils en organisation dans le domaine de la propreté.

--- Du Facility Services dédié aux collectivités.

--- Une expertise dans le domaine de l'environnement, de la collecte et la pre collecte.



N hesitez pas à contacter PROSOCIUS, cette entreprise répondra à l ensemble de vos problematiques.





Jonathan NEMCSEK

Associé



Mes compétences :

Développement Commercial

Analyse, Mise en oeuvre de strategie de réponsr au

Nettoyage

expertise

Déchets

Hygiène

Assistance a la passation de marchés publics