Jonathan NIZARD

Nouveau concept dans le recrutement: novateur et original.



Nous avons pour objectif de dépoussiérer le secteur du recrutement.



ADB Sourcing est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'administration de biens qui casse les codes du recrutement traditionnel.



Notre différence avec les autres cabinets ?



Nous avons décidé de prendre à contre courant le marché du recrutement, et de nous concentrer sur le candidat et non sur une offre d'emploi.



Nous gérons la carrière des candidats de façon EXCLUSIF sur un processus de A à Z tout au long de leur carrière professionnelle.



Pour faire simple, nous travaillons pour vous !!



Nous avons l'ambition de remettre le candidat au cœur de notre projet.



Que vous soyez en veille/en poste/ ou en recherche active, nous nous chargeons de vos intérêts.



Pour nous chaque candidat est différent , et pour ce faire, nous offrons un service sur mesure à tous nos candidats.



Si vous souhaitez quelque chose de nouveau, vous avez frappé à la bonne porte.



ADB-Sourcing est la 1ère solution de recrutement dédié exclusivement aux candidats et pour les candidats.



Pour un recrutement, autrement !



N'hésitez plus, rencontrons nous:

Contact@adb-sourcing.com