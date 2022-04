Jonathan NOUGANGA

Au sein d'un cabinet à taille humaine, j'effectue tous les travaux communs liés à l'expertise comptable : suivi et établissement de la comptabilité de nos clients (événementiel, cinéma, habillement, industrie textile, SCI, immobilier, SSII, restauration rapide, commerce de gros et export), élaboration des documents fiscaux et sociaux, élaboration des documents annuels, relations avec l'administration fiscale et les caisses sociales.

J'effectue également des missions spécifiques telles que le déclenchement de procédures collectives, l'accompagnement des directions financières, établissement de business plan et reporting, création de sociétés ...



Au niveau du commissariat aux comptes, j'effectue toutes les diligences et les contrôles que nécessitent une mission d'audit externe : appréciation du contrôle interne, circularisation, contrôle des comptes.



Mes compétences :

Accompagnement

Audit

Audit externe

Direction financière

dynamique

Expertise comptable

Recherche

RIGOUREUX