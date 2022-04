Jonathan OBER

Fort de 8 années d’expérience dans la gestion et le développement de projets web, j’ai pu lors de mon parcours en gérer tous les aspects : UX/UI, développement front-end/backend, gestion de projets, relation client, conseils stratégiques, élaboration budgétaire et accompagnement webmarketing.



La créativité, la rigueur et l'esprit d'équipe sont mes ingrédients pour mener à bien mes projets !



Mes spécialités ? L'aisance relationnelle et mon dynamisme !



Mes compétences :

Intégration

Web design

Responsive Design

Git

Gulp

Bootstrap

Joomla

Foundation

Prestashop

JQuery

HTML 5

JavaScript

Sass

CSS 3

PHP

Wordpress