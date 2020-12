Jonathan OBERLÉ

Avec de bonnes bases techniques, mes missions sont de suivre les clients et leurs projets, tout en veillant au développement de l'entreprise et en facilitant la production.

Je participe également à l'industrialisation des nouveaux produits avec rédaction de dossiers et de modes opératoires de fabrication et je suis l'interface avec les clients pour toutes les questions techniques, avant, pendant et après fabrication. Casquette QSE (auditeur interne, 5S, certifications), Suivi UL, etc.



Mes compétences :

CEM

Commercial

Musique

Electronique

Industrialisation