Jonathan OUANOUNOU

Je dispose d'un BTS Communication et d'une Licence en nouveaux médias, en parallèle de mes études je suis chef de projet et co-fondateur d'un collectif d' évènementiel alliant musique indépendante et show burlesque depuis 5 ans.



Associées à plusieurs stages en tant qu'assistant chef de publicité, ces expériences m'ont permis de devenir une personne responsable, motivée et passionnée avec un parcours de vie qui m’offre une ouverture d’esprit et des valeurs qui semblent faciliter mon intégration.



Depuis la rentrée 2012, j'occupe le poste d'accueil artiste au sein de l'entreprise parisienne Savoir Faire pour les établissements : Social Club et Silencio. Ce contact privilégié avec des artistes de renommée internationale en tant que lien entre la production et l'artistique, cette expérience m'a offert un sens relationnel et une organisation à toute épreuve.



Mes compétences :

Organiser et manager

Organisation d'évènements

Gérer les différents sous traitants

Création & Reflexion

Gérer un budget

Gérer/planifier un projet

Rédaction de contenus

Produire des concepts