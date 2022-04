Jonathan OUDELET

Développement d'un portefeuille clients d'environ 100 sociétés tout en veillant à:

- la conquête de nouveaux clients,

- la réalisation des objectifs commerciaux en étant présent et proactif auprès des clients,

- la qualité des Risques,

- bien tarifer les services,

- organiser son activité commerciale et exploiter les outils à disposition,

- travailler en coopération avec les services Internes et partenaires extérieurs.



Mes compétences :

Visual Basic 6

Gestion

Banque