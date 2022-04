De formation mécanique (BE) j'ai beaucoup appris au fil de mes expériences dans différents corps de métiers. Je me suis aujourd’hui specialisé dans le secteur de l’automobile VL-VUL. La polyvalence et l’autodidactisme ont été mes principales qualités dans mes différentes activités professionnelles.



Mes compétences :

DAO/CAO

Tres bonnes connaissances mecanique automobile

Prestashop

Photoshop

Tecdoc