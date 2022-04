Jonathan P.

Au travers de mes formations antérieures, j'ai acquis des connaissances en lien avec le secteur de la grande distribution.



Mes expériences professionnelles dans le cadre du BTS " Management des unités commerciales" et de la Licence "Management d'équipe en unités de grande distribution" m'ont permis de transformer ces connaissances en compétences.



Mes expériences professionnelles dans des surfaces de vente différentes m'ont permis d'acquérir des compétences complémentaires en Vente, Gestions des rayons, Management et Gestion des stocks.



Actuellement en poste dans l'enseigne Darty depuis 4 ans en tant que vendeur , j'ai eu l'occasion de consolider et de développer mes compétences en vente mais surtout d'acquérir de la polyvalence via la multitude de produits (brun et blanc) et de services proposés par l'enseigne : Extensions de garantie, Assurances, Financements, Abonnements internet et mobile, Prestations a domicile, Antivirus, Abonnements TV ...



Considéré comme un vendeur "référent", j'ai eu l'occasion de former les nouveaux collaborateurs (logiciels et services), de participer à l'ouverture de la première franchise Darty pour aider les nouveaux collaborateurs et d'encadrer les nouveaux collaborateurs sur la gestion des rayons et la proposition des services.



Disposant d'un bon relationnel tout en étant organisé et réactif, je créer ce profil pour développer mon réseau professionnel et m'ouvrir à des opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Informatique

Manageur

Former des nouveaux collaborateurs

Vendre des solutions (produits + services)

Réimplanter et gérer des rayons / univers

Réaliser des plannings de salariés

Back office