Célia DEBRIS

Titulaire du Brevet de Technicien Supérieur Assistant de Gestion PME-PMI, j’ai développé mes connaissances et mes compétences dans les domaines de la gestion administrative, commerciale et comptable. Au cours de ces expériences, j’ai acquis le savoir-faire nécessaire au poste d'Assistante de Gestion, tel que la saisie des factures, les relances fournisseurs mais encore une analyse prévisionnelle des coûts d'achat.



Volontaire, dynamique et rigoureuse dans mon travail, je suis impatiente de mettre à profit mes connaissances au service de votre entreprise et de rejoindre votre équipe de professionnels.





Mes compétences :

Administratif

Microsoft Office

Facturation

Evènementiel et logistique

Relations commerciales

PAO

Assistance comptable