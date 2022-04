Jonathan PAICHEUR

Diplômé d’un DUT en Génie Mécanique et d’une Licence Professionnelle GPI Ingénierie Simultanée Conception, je souhaite donner un nouvel essor à ma carrière

Ayant effectué mes années d'études en apprentissages, je dispose déjà de 3 ans d'expérience dans le domaine de la production industrielle (usinage, gestion de production, conception en chaudronnerie plastique et métallique)

Pendant dix-huit mois j'ai occupé la fonction de dessinateur industriel au sein de l'entreprise Clemessy Motors spécialisée dans la réparation de moteurs électriques hautes tensions ainsi que dans les bobines de four. A ce poste, j'ai développé une excellente connaissance des problématiques de production et une bonne maîtrise de la réalisation de plans avec différents logiciels tels que Pro Engineer ou AutoCAD, mais aussi en mécanique théorique (statique, cinématique, RDM)



Mes compétences :

Qualité

Mécanique

Résistance des matériaux

Métrologie

FAO

Conception

Gestion de production

Bureau d'études

CAO/DAO

Usinage classique et à commande numérique

GPAO

Chaudronnerie plastique et métallique

Ingénierie