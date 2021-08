Nicolas SCHMITT

Les différents postes que j'ai occupés m'ont permis d'évoluer dans divers services (bureau d'études, chantier, suivi de projet, logistique, industrialisation). Cela me permet d'avoir un vision transversale des entreprises.

Mes connaissances linguistiques (français, allemand, russe, anglais) me donnent la possibilité d'échanger aisément dans un contexte international.

J'ai complété ma formation par un mastère spécialisé Responsable amélioration continue et performance industrielle.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Logistique

Créo

Industrialisation

International

Amélioration continue

Mécanique

Kaizen

AutoCAD