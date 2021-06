Jonathan PARIS

Chef de projet ayant 10 ans d'expérience dans l'industrie dans un contexte franco-allemand, j'aime le travail en équipe pluridisciplinaire et internationale.

Motivé par de nouveaux challenges, je m'appuie sur mes solides connaissances techniques acquises lors de ma formation bi-diplômante d'ingénieur mécanicien et renforcées par mon expérience professionnelle dans le monde automobile pour mener à bien mes projets dans le respect des coûts, délais, qualité.

A l'écoute des autres et curieux par nature, je recherche la satisfaction client et l'excellence opérationnelle, porté par ma maîtrise de l'anglais et de l'allemand.



Mes compétences :

Mécatronique

Mécanique

Développement de produit

Relationnel allemand

Relationnel anglais

Gestion de produit

CAO Catia / SolidEdge

Suite Office

Support technique

Gestion de projets internationaux

Gestion de projet

Conception mécanique

Visual Basic

Relations internationales