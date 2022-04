Jonathan PEPIN

Riches de plusieurs expériences dans le domaine du commerce,je maitrise les techniques commerciales inhérentes au métier. De ce fait, je sais m’adapter rapidement et être opérationnel en un minimum de temps.

Dynamique et volontaire, j’aime le contact humain ce qui permet de gérer les relations clientèles avec facilité.

Doté d’une excellente présentation, d’une bonne élocution, et d’une réelle capacité d’adaptation, je pense avoir les qualités nécessaires pour mener à bien mon projet professionnel.



Mes compétences :

Fidélisation clientèle

Vente

Conseille client

Accueil