Jonathan PEPIN

Docteur en informatique, j'ai effectué ma thèse sur l'architecture d'entreprise et plus précisément l'alignement des cartographies métiers et applicatives du système d'information.

Suite à une décision stratégique en entreprise, ma méthode propose de résoudre le problème de cohérence du SI et analyser les impacts de façon concrète à l'aide d'un processus outillé autour de techniques de l'ingénierie des modèles.



Système d'information

• Méthodes d'architecture d'entreprise / urbanisation (Togaf, Archimate)

• Cartographie et alignement processus (BPMN), fonctionnelle et applicatif

• Analyse de dépendances du SI



Ingénierie

• Java / Eclipse RCP

• IDM/MDA : UML, modélisation, génération, transformation, MOF, EMF, Xtext, Sirius

• Intégration continue : Maven, Nexus, Jenkins, Sonar

• Web : HTML, CSS, JavaScript/Jquey, Bootstrap

• Persistance : SQL, ORM (Hibernate)



Communication

• Anglais bon niveau lecture/écriture

• Publication et participation à des conférences internationales

• Vulgarisation/pédagogie de notion technique

• Conduite de réunions, comptes-rendus



Mes compétences :

Urbanisation

Java

Eclipse

Architecture SI

Ingénierie des modèles