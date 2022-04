Bonjour, je m'appelle Jonathan PERRONE et je suis né le 22 mai 1985. Je vis actuellement à Saint Avertin (37550) dans la région Touraine, le jardin de la France ;-), mais je suis originaire du Vaucluse, plus exactement avignon.



Après une formation au lycée en cycle Baccalauréat Technologique science de l'électrotechnique, j'ai choisi de m'orienter sur BTS mécanique et automatisme industriel en alternance par le biais du CFAI 84 et de la société mondragon assembly.



J'ai conclu mon parcours scolaire par une formation d'Ingénieur en génie industriel option automatisme EiCNAM, en partenariat avec le CFAI84, basé sur Avignon. Pour cela, j'étais toujours en contrat d'apprentissage avec la société Mondragon Assembly.



J'ai passé par la suite 3 ans (ou presque) dans la société Sunkiss, mais cette aventure se termina le 31 avril de cette année pour cause économique, le navire prenait l'eau depuis trop longtemps et l'administration française a décidé d'abréger nos souffrances. J'ai donc rejoint depuis peu la grande famille du transport ferroviaire et travail en ce moment pour la compagnie Faiveley Transport dans leur usine de production en Touraine. Ma première mission dans cette compagnie est de démarrer et d'optimiser leur installation de peinture robotisée. Par la suite je devrai automatiser un à un les différents postes de travail du site et fournir aux chefs de section et à la maintenance un outil de contrôle permettant l'optimisation de la résolution des anomalies et de la production.



Mon parcours scolaire atypique me dote d’un bon sens d’analyse et enrichit de mes expériences professionnelles dans divers milieux m'aide à m'adapter aux mentalités et humeur des gens m’entourant. cela me donne des atouts certains dans le milieu industriel.



Utilisation des logiciels Merlin (gestion de planning et de ressources), Autocad, Word, Excel, Powerpoint; très bonne maitrise des outils d'automatisme et de robotique, ainsi qu'une utilisation courante des logiciel de CAO et DAO...



Anglais courant (Formation Ingénieur, Bulats 91/100),

Portugais bonne compréhension oral et écrite (séjour de 3 mois au Brésil en immersion),

Notions d'Italien (Lycée),

Apprentissage du Chinois.





Mes compétences :

Roboticien

Mécanique

Informatique industrielle

Microsoft project

Management d'équipe

Électronique générale

Automatisme, contrôle commande et régulation

Électricité

Pneumatique