Jonathan PETIT-FRERE

Bonjour à tous,



Pour apprendre à me connaitre je vous invite autour de mon profil "Viadéo" sur lequel j'ai pris soin d'être précis sur mes expériences.



Ce sera avec le plus grand plaisir que j'échangerai avec chacun d'entre vous sur les points qui retiennent votre attention et ceux que vous souhaiteriez découvrir.



Bien à vous.



Mes compétences :

COMMUNICATION : Maitrise des aspects de la communi

VENTE : Argumentation, typologie de client et moti

GESTION ET RENTABILITE : Analyse de la comptabilit

MANAGEMENT : Adapter son style de management, deve

MARKETING : Construction d'un plan marketing.

CONSUMERISME : Obligations d'un réparateur agréé e