Jonathan PETRAU

Grâce à mon parcours académique et par le biais de mes différentes expériences professionnelles, j'ai appris à allier organisation, gestion d'impératifs et adaptation au travail en équipe mais aussi individuel



Vous trouvez ci-joint mes expériences professionnelles.



Si vous désirez me joindre pour plus d'informations: petrau.jonathan@yahoo.fr ou au 06 34 22 73 13





Mes compétences :

Communication

Marketing

Gestion de projet

SEO

Négociation

Evénementiel/

Commerce B2B

Salons professionnels

Marketing opérationnel

Evénementiels et salons

Construction navale

Supports de communication

Management

Microsoft excel

Microsoft word

Publicité