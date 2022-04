Jonathan PICCA

A travers mes 9 années d’expériences dans le domaine de l’informatique, je dispose de larges connaissances dans l’analyse, le développement, l’intégration et le déploiement de solutions informatiques, dans le secteur bancaire sur les environnements Mainframe, COBOL/DB2 ainsi que IDEAL/DATACOM et .Net.

Je m’adapte rapidement à un nouvel environnement de travail, fonctionnel ou technique. Capable de travailler en autonomie, je m’intègre également aisément dans une équipe.



Mes compétences :

COBOL

MVS

JavaScript

Visual studio

C#

DB2

CSS 3

HTML 5

PHP

TSO

SQL

Gestion de projet

Développement informatique

XML

UML 2.0

Java

Programmation orientée objet

Tibco

GTFrame Bottomline Technologies

Eclipse

WinSCP

JCL

Git

HP Quality Center

DATACOM

IDEAL