Thierry SUBLON

Diplômé d’une école supérieure de commerce, je possède plus de 15 ans d’expérience en direction commerciale et générale dans la création, le développement, le management et le redressement de sociétés technologiques (Aztec Radiomedia et Digigram) et aussi pour des sociétés en services informatiques, intégrateurs et éditeurs de logiciels (RBS, Logica). J’ai eu l’opportunité d’occuper des postes très opérationnels comme directeur commercial ou plus stratégique en tant que directeur d’agence et directeur général. J’ai eu la chance d’exercer des fonctions 360° : telles que les ressources humaines, les finances, la production et le commerce. Capable de travailler en milieu complexe à dimension internationale et/ou multiculturelle, j'ai acquis en tant que directeur commercial de Digigram, une compétence pointue dans le développement international (Europe puis Amérique du Nord) de produits et logiciels informatiques. Fort de cette expérience j’ai pu intégrer le groupe Logica et diriger l’agence EST France pendant plus de 5 ans avec une approche stratégique plus systématique de création de valeur contribuant à la performance de l'entreprise. Tant sur le plan humain que sur les indicateurs économiques, j’ai positionné Logica comme un acteur incontournable sur mon secteur géographique et accompagner sa transformation en société internationale d’outsourcing et d’offshoring.

Par mon professionnalisme, ma capacité d'anticiper, mes résultats et mon pragmatisme j’ai été appelé comme manager de retournement par l’actionnariat de RBS, fleuron régional des TIC (intégrateur et éditeur de logiciels). Cette mission vient de se terminer avec une réorganisation et un retour à l’équilibre financier de l’entreprise. Un nouveau tour de table et des nouvelles orientations stratégiques doivent permettre à RBS de poursuivre son développement.

J’ai début 2012 financé et accompagné la création d’une société de services en informatique : Tahis consulting, composé d’anciens collaborateurs voulant créer leur propre entreprises. Je précise que je suis totalement non exécutif dans cette structure.





Mes compétences :

