Jonathan POTEY

Né le 31 juillet 1990 à Coutances en Normandie, il est initié au théâtre dès son plus jeune âge par la compagnie du théâtre en partance : les embruns.

Il passe quatre ans à l'option théâtre au lycée Marie Curie à Vire. Lors de son année de première, il acquiert une formation de base sur le travail d'éclairagiste/régisseur lumière.

En terminal, il est actif dans différents conseils liés à la première édition du Festival Ado organisé par le théâtre Le Préau CDR sous la direction de Pauline Sales et Vincent Garanger. Cela lui permet de suivre une formation sur l'écriture dramatique avec Pauline Sales, à raison de deux heures par semaines pendant une période de six mois. Il est assistant technique pour la compagnie Gwenaël Morin. Il y rencontre aussi Fabrice Melquiot qui avait écrit et mis en scène spécialement pour ce festival la pièce Hart-Emmily.

Il poursuit sa formation à l'école théâtrale pluridisciplinaire : l'Eponyme. Il y passera deux ans.

L'année suivante, il collabore avec la Compagnie Corossol dans le cadre d'un service civique de six mois. Elle fera ensuite appel à lui comme comédien et régisseur lumière.

En Octobre 2013, il intègre la Compagnie des Bons à Rien en tant que comédien.



Mes compétences :

Comédie

Tragédie

Cinéma

Théâtre