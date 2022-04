Jean-François LOPEZ

Après des études spécialisées dans le commerce et la communication, j'ai crée en septembre 2012 Galway Diffusion. Agence artistique à taille humaine, son but est simple: la diffusion et la promotion d'artiste.

Notre credo est simple : plutôt que de vendre un spectacle, nous préférons proposer un concept qui s'intégrera parfaitement aux attentes du client.

Nous collaborons notamment avec Jean-Pierre Savelli, alias Peter du duo "Peter & Sloane", Carine Reggiani, qui rend hommage à son illustre papa et le meilleur tribute des fab four : " The Love Beatles".



Mes compétences :

Booking

Communication

Spectacle

Community manager