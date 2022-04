Jean-François LOPEZ

Je conduis le changement dans les entreprises depuis 2001.



J'ai dirigé des programmes de changement dans l'industrie et les services sur trois continents. Certaines sociétés étaient petites, avec un à trois sites. D'autres étaient les leaders mondiaux dans leur domaine, avec des centaines de milliers de collaborateurs. Certaines s'adressaient aux consommateurs (B2C), d'autres aux entreprises (B2B). Certaines étaient dans les services, d'autres dans l'industrie lourde...



Elles ont en commun la compréhension de la nécessité du changement, et la volonté de le conduire.



Au cours des années passées, j'ai aidé ces compagnies sur la voie du Lean.



Pourquoi la voie du Lean?

Parce que le Lean n'est pas un état, c'est un voyage sans fin d'amélioration continue. Aussi bons que vous puissiez être, vous pouvez toujours vous améliorer.



Nous expliquons notre vision du Lean à travers notre modèle, la vigne Lean.

Regardez notre explication sur Vimeo : https://vimeo.com/214791548



Puis visitez un de nos sites:

-Array pour l'accompagnement (formations, séminaires, consultance)

-Array pour télécharger des ressources à prix raisonnables et commencer le voyage par vous-même.



Cultivez votre vigne Lean !



Mes compétences :

Conduite du changement

Leadership

Stratégie

Amélioration continue

Lean management

SFG1

CFMS