Jonathan POU

Cela fait plus de 11 ans que je vis, et travaille aux USA. Diplômé d'une université Américaine, je maitrise parfaitement l'Anglais ainsi que l'Espagnol. Je suis désormais ouvert à un retour potentiel en France si une opportunité intéressante se présente.



Mon travail actuel requiert une utilisation journalière, et poussée des logiciels Excel, Photoshop et Access. De plus, j'utilise le langage Python tous les jours afin de créer des systèmes automatisés, ainsi que des modèles de prédictions afin de m'aider dans mes décisions au travail.



Mes compétences :

PERT analysis

Monthly Sales

Sales Growth

Data Collection

SWOT Analysis

Communication Skills

Volunteering Experience

Basic programming skills

Strategic Management

Teamwork Experience

HTML

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Python Programming