Jonathan POULARD

Sort d'une formation qualifiante Technicien Assistant Informatique.

En recherche d'entreprise pour continuer à me former sur le métier de Technicien Informatique ou pour effectuer un BTS Services Informatique aux Organisations ou un BTS Technicien Supérieur en Support Informatique, soit sur Rennes ou au alentours. Je suis pris à l'école Aftec pour les 2 Bts, sous couvert d'avoir une entreprise.

Permis B, Sans Enfant, je suis disponible de suite.



Mes compétences :

Assistance utilisateurs

Création template simplifié de mail GLPI

Traitement des tickets sur GLPI

Déploiement image poste via Clonezilla portable

Mappage imprimante

Déploiement solution antiviral

Travail en équipe

Maintenance informatique

Diagnostic technique

Gestion des utilisateurs dans un Active Directory

Installation de poste

Encadrement de stagiaire

Installation et configuration logiciel

Réception de matériel

Gestion des stocks