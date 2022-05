Marilyn DANQUIN

Avant que votre espace numérique ne se transforme en enfer numérique, sachez maîtriser les fondamentaux de cet univers plus réel que virtuel dans notre 21ème siècle !

Formatrice consultante depuis 25 ans, diplômée en culture numérique et bureautique tertiaire, je suis spécialiste de la pédagogie individualisée et vous propose des prestations personnalisées.

Que vous soyez adultes en formation, cadres, salariés, étudiants, demandeur d’emploi, je répondrai à vos questions.

Mon objectif sera de renforcer vos compétences dans un cadre de formation agréable (cours particuliers avec 2 stagiaires maximum).

N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Communication

Pack office 2016

Pédagogie des adultes

Référentiels BTS AG PME PMI