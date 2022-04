Jonathan POUBLAN

Les objectifs de mon poste, sont la fidélisation de mes clients, tout en allant à la conquête de nouveaux.



Implanté dans différents réseaux, je mise sur le relationnel que je peux entretenir avec les gens pour pouvoir progresser dans mes objectifs.



Aider les entreprises à se structurer, en terme de matériels d'impressions : de l'imprimante monochrome, au traceur, en passant par des multifonctions A4 et/ou A4/A3, sans oublier les COM COLOR... Différentes gammes, différentes marques, voici la force de SORAM.



Notre métier est aussi d’apporter des solutions pour permettre aux entreprises de réduire leurs charges concernant les coûts de fonctionnement des matériels d’impression et également de leur apporter de l’efficience et de la valeur ajoutée à travers des solutions permettant de gérer les flux documentaires papiers et numériques avec des procédures adaptées à leur activité