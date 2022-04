Jonathan POUILLET

Sérieux, organisé et ouvert desprit, japprécie le travail déquipe et le contact avec la clientèle que jaccueille toujours avec le sourire.

Ma formation BTS en alternance m'a permis d'acquérir la théorie nécessaire aux bases du métier, et mes diverses expériences professionnelles mont insufflées une dynamique de terrain et une réactivité commerciale développée .

Jai pu confirmer au cours de mes expériences dans le domaine de la déco- ration un réel attrait pour le visuel merchandising, corde de plus à mon arc. Motiva- tion, rigueur et bienveillance sont les maîtres mots de mon quotidien professionnel.

Fort dune personnalité assumée, mon ouverture desprit me permets dadapter mon relationnel pour que le client vive une expérience shopping unique.

Mon expérience réussie en tant que responsable de magasin consolide ma capacité à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir. Régulièrement confronté aux situations durgences et aux litiges clients, je suis capable de ré- pondre sereinement à toutes situations en toute autonomie.