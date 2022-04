Jonathan PRESSE

Postes en CDI

2019-2020 : Chargé d'affaires grands comptes : LEDVANCE

2017-2019 : Responsable d'achat en Electricité : LEGALLAIS

2015-2017 : Directeur d'Agence : SONEPAR



2013-2015 : MASTER 2 Manager de la performance commerciale et marketing (ESG) en alternance

SCHNEIDER-ELECTRIC : Chargé d'Etude Résidentiel et Tertiaire, Vendeur Résidentiel Clés et prescripteur en

2012-2013 : LICENCE (BAC+3) "Responsable du Développement Commercial" en alternance.

TABUR Electricité groupe SONEPAR (distributeur de matériel électrique) : Commercial Sédentaire

réseaux de distribution

2010-2012 : BTS Technico-commercial option C.O.P.I.A (COmmercialisation de Produits Industrielle et Automobile)

2005-2010 : BEP électrotechnique, BAC professionnel Electrotechnique



Mes compétences :

Expertise technique

Commerce B2B

Arbitre fédéral

Aisance relationelle