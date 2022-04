Jonathan PREUILHO

Automaticien BE, 10 ans d'expérience dans l'automobile pour un équipementier international.



Mes compétences:

Intégrer/modifier/rétrofiter divers automatismes :

-automates programmables SIEMENS, SCHNEIDER

-systèmes de vision COGNEX

-robots ADEPT, STAUBLI

-commandes numériques 840D, C

-automates base PC, PROCONOS



Intervenir dans une logique d’amélioration continue sur les cycles des machines et la qualité des produits



Sécuriser les biens et les personnes



Conseiller techniquement les responsables projets, les sous-traitants, les techniciens maintenance ou process.



Former le personnel de maintenance en France et à l’étranger



Mes compétences :

Chef de projet

Cognex

Commandes Numériques

Manager

Robot

Siemens

STAUBLI

Vision

Robotique

Automobile

.net