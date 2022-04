Jonathan PYCKE

- droit des contrats sportifs (transfert, prêt, contrats de travail, sponsoring, conventions de formations)

- contentieux sportif (administratif, judiciaire, fiscal, prud'hommal, arbitral, fédéral)

- contentieux disciplinaire

- droit des sociétés sportives (SASP, SAOS, EUSRL)

- droit des associations

- équipements sportifs

- droit européen appliqué aux affaires sportives

- intervention et financement publics du sport

- responsabilité civile et pénale du sport

- contentieux liés au dopage

- droits TV

- droit du travail, droit des sociétés, droit fiscal et droit intellectuel général



Mes compétences :

Gestion