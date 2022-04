Jonathan RETIÈRE

Bonjour,

mon histoire en quelques mots suivi de mes compétences techniques... bonne lecture !



Mon diplôme d'Ingénieur-Maitre dans le domaine de la gestion de l'environnement aurait dû tout naturellement me guider vers un poste en bureau d'étude ou dans une collectivité dans ce domaine.

Mais cette envie s'est heurtée à la barrière de la lecture du CV et des appels téléphoniques sans retour.

Une formation D.A.O. me permis de quitter mes petits boulots pour un emploi de technicien bureau d'étude d'un domaine qui m'était alors inconnu. Fort, depuis, d'une expérience de 10 ans dans le domaine de la Protection Incendie, je suis autonome et maitrise les processus d'étude et la gestion de budgets..

La concertation et les négociations avec les acteurs du bâtiment, la tenue des planning chantier et les adaptations permanentes aux demandes de la maitrise d'ouvrage me sont familiers et renforcent ma connaissance des milieux industriels, commerciaux et architecturaux.

Mon rôle de référent technique dans le cadre du développement d'un outil de gestion permettant l'optimisation des processus d'étude fait de moi un interlocuteur attentif et ouvert aux évolutions.

Le partage de mes expériences et de mes connaissances avec les personnes nouvellement recrutées m'ont naturellement amené vers un rôle de référent.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BUREAU ETUDE SPRINKLER :



° Suivi d'étude, travail en équipe, gestion de planning étude

° Réalisation de plans d’exécution sprinkler et RIA (APSAD, NFEN 12845, FM, NFPA 13)

° Réalisation de Synthèses sur des chantiers

° Relevés sur site (Agroalimentaire, Obstructions ESFR, Cheminement collecteurs)

° Calculs Hydrauliques – Dimensionnement Réseaux

° Préfabrication tuyauteries – Isométries – Plan de repérage Isométrique

° Consultation fournisseur - Commandes - Approvisionnement chantier

° Mise en relief des écarts Chiffrage - Exécution

° Anglais écrit correct (tchat réguliers en anglais)



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAITRISE BUREAUTIQUE:



° REVIT 2018 : Réalisation d'affaires, synthèse, nomenclatures en phase exe.

° Autocad : Bonne maitrise, gabarits, fichiers plumes (stb et ctb), bibliothèque de blocs...

° Connaissances approfondies de Sprinkcalc III (dimensionnement hydraulique)

° Réalisation de documentations techniques et slides pour formations, compte-rendu ou exposés

° Notion sur les bases de données Access



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mes compétences :

Protection Incendie

Autocad

Sprinkler

Dessinateur

Technicien