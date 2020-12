Jonathan RIBAS

Passionné de web / ecommerce et doté d'une expérience de plus de 10 ans travaillant en agences web et en tant qu'entrepreneur.



J'aime le relationnel, je m'adapte rapidement à tout type de situations et je suis organisé.



Voici un résumé de mes compétences:



Magento Certified Developer

Gestion de projet, gestion d’équipe, suivie de clientèle

Programmation Web: PHP 4/5, Ajax, Jquery

Frameworks web: Zend Framework, Code Igniter, CakePHP

Plateforme e-commerce: Magento

Webserver: Nginx / Varnish / Redis

Bases de données: MySQL, SQL Server

Webservices: SOAP et REST

Versioning: Git, SVN

Outils de gestion de projets: Jira, Fogbugz, Redmine

Méthodologie: Agile / Scrum



