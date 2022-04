Jonathan RIVAT

J'ai débuté ma carrière professionnelle au sein du groupe AXA où j'ai pu apprendre à développer mon propre portefeuille en prospectant des professionnels et des particuliers. En étant force de proposition j'ai pu dépasser les objectifs attendu.

Ensuite j'ai intégré la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes. J'ai appris le milieu bancaire très rapidement. Ainsi j'ai eu un portefeuille attitré au bout d'un mois.

Je développe donc le Pnb de mon portefeuille en maitrisant le risque dans les différents domaines (assurances, épargne, bancaire, crédit immobilier et consommation). J'aime aider mes collègues de travail à monter en compétences et à développer le pnb de leur portefeuille.

Je suis de nature très dynamique et je tiens à travailler dans la bonne humeur ainsi j'apporte un plus dans la vie d'un groupe.



Mes compétences :

TCP/IP

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel