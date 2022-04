Jonathan RIVAT

Bonjour,



Diplômé d'un Master 2 Management international, je suis actuellement à la recherche d'un poste relatif au développement commercial international dans le milieu des vins et spiritueux.



Mon expérience acquise au fil de mon cursus m’a toujours poussé vers l’international et de pouvoir travailler dans le commerce du vin est pour moi un objectif et une motivation à m’investir à l’étranger.







Mes compétences :

Commercial

Commercial international

Développement commercial

Développement Commercial International

Evénementiel

International

International Marketing

Marketing

Marketing International

Promotion

Prospection

spiritueux

Vin