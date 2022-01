Laura ZAGORDA

Suite à mes différentes expériences professionnelles, je souhaite aujourd'hui intégrer une nouvelle entreprise afin de mettre à profit mes compétences.



Au cours de toutes mes expériences professionnelles, j’ai géré en autonomie et dans leur intégralité des campagnes de communication en tenant compte des demandes de l’entreprise mais également de celles des clients. J’ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques en matière de planification et de budgétisation. J’ai également évalué les retombées des différentes campagnes menées. Ces années d’expérience m’ont apporté une aisance rédactionnelle permettant la mise en œuvre de différents supports de communication (print et digital). J’ai ainsi acquis des qualités de persévérance et de polyvalence tout en développant ma capacité à travailler avec des interlocuteurs variés.



Enfin, être en contact direct avec les clients m’a permis d'améliorer ma capacité d’anticipation et d’adaptation ainsi que ma disponibilité. Travailler dans une agence de communication m’a servi à affiner mon sens de l’organisation et de l’initiative.

De plus, dans le cadre de mes études, j’ai pu réaliser de nombreux dossiers faisant appel à de la création graphique que j’ai élaborée à partir d’outils professionnels tels que Indesign, Photoshop ou bien encore Illustrator.



Rigoureuse, persévérante et dynamique, je souhaite m’épanouir dans un poste correspondant à ma formation et à mes aspirations tout en contribuant au développement et à la visibilité d’une entreprise.



Mes compétences :

Montage vidéo

Communication

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Avid Media Composer

After Effect

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe