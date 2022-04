Jonathan RISS

Depuis Juin 2014:



Assistant de direction VAPIANO. Responsabilités directeur de site.



Septembre 2011/Juin 2014



Shift Superviseur STARBUCKS COFFEE FRANCE



Etablir les plannings, passer les commandes, réception des marchandises, inventaire, s’assurer du respect des normes Starbucks, formation et recrutement.



Juin 2011/Août 2011:



Responsable secteur frais/livraison Chronodrive: gestion des plannings, achats, approvisionnement, logisitique...



Novembre 2010:



Manager Confirmé/Assistant de Direction McDonald’s Saint Priest ouvert 24h/24 7j/7.



Octobre 2009:



Manager McDonald’s Saint Priest ouvert 24h/24 7j/7.

Une trentaine d’équipiers à gérer, CA annuel d’environ 3 millions d’euros.



-Mes responsabilités : aider à la gestion du point de vente.

Etablir les plannings, passer les commandes, réception des marchandises, faire l’inventaire (journalier et mensuel), s’assurer du respect des normes McDonald’s et HACCP, formation et recrutement.

-Ma fonction principale : gérer et motiver les équipiers afin que le la qualité et le service soit absolument parfait. Mettre tout en œuvre pour que la période de rush se passe dans les meilleures conditions (rapidité et réactivité de tout le personnel, gestion des plaintes clients…). CA journalier entre 8000€ et 12000€.



2007/2008



Responsable point de vente société Allo Pizza, vente de pizzas à livrer et à emporter. Une quinzaine d’employés à gérer, CA annuel 400 000€



-Mes responsabilités étaient la gestion du point de vente : CA journalier entre 3500€ et 5000€ avec une équipe d’une quinzaine de personnes.

-Ma fonction principale : motiver les employés afin que la qualité et le service soit irréprochable.



2005/2007



Employé polyvalent chez Allo Pizza

-Livraison, cuisine, accueil clients, réception des marchandises, stock et inventaire.