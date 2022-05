Louis-Maxime FOURNIÉ

J’ai acquis de solides connaissances dans le domaine du commerce en occupant le poste de négociateur immobilier durant deux ans, de conseiller client pour la Caisse d’Epargne , conseiller mutualiste à la Mgen durant 6 ans, et depuis 2016 au poste de chargé de développement au sein de la Fédération Française du Bâtiment pour département de l'Indre et Loire.



Ouvert aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter et ai le sens des responsabilités, de l’organisation et de la rigueur.



Je suis à l'écoute d'opportunités professionnelles.



Mes compétences :

Phoning

Rendez vous clients

Contrats de partenariat

Evénementiel/

Prospection commerciale

Vente Immobilier Neuf & Ancien

Relationnel/Esprit

Assurance santé

Négociateur Immobilier

Conseiller Clientèle

Immobilier

Commercial