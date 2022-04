Jonathan RITTER

// Maquettiste : déclinaison d'un document à partir d'une création déjà réalisée en respectant l'esprit créatif, le brief client et la charte graphique.

// Exécutant : vous disposez d’une maquette créa validée par le client, je me charge de l’exécution de ce document en conformité avec la charte client et les contraintes d'impression

// Photomonteur : Composition d'une image originale à partir de multiples sources photo.

// Retoucheur : Chromie et retouches précises sur des visuels variés (packshot, alimentaire, mode, paysage…)

// Photograveur : Mener à terme le projet en assurant la qualité et viabilité des fichiers envoyés en impression (profils colorimétriques, encrage…).



Mes compétences :

Photogravure

Maquettiste pao

Photomontage

Retouche d'image