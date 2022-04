Jonathan RIVET

Je suis entraîneur de basket-ball professionnel à l'AL Ploufragan basket. J'ai également été entraîneur au CEP Lorient Basket-ball pendant 2 ans.



J'ai suivi une scolarité en sport-études basket-ball de la 4ème jusqu'à la terminale. Ensuite, j'ai effectué un cursus en S.T.A.P.S. jusqu'à la maîtrise.(BAC +4 obtenu avec mention)



Je possède de solides diplômes tel que le Brevet d'Etat 1er degré de basket-ball par exemple et de nombreuses expériences aussi bien dans l'animation que dans le domaine sportif.



J'ai effectué de nombreux stages dans des milieux professionnels sportifs (CREPS de Wattignies, Lille Métropole Basket Club,etc...) lors de mon cursus universitaire. Ainsi, j'ai pu compléter et approfondir mes connaissances et mes savoir-faire.



Expériences professionnelles sportives :



2015/2016 Entraîneur de basket-ball à l'AL Ploufragan Basket

Interventions occasionnelles pour le comité départemental des Côtes d'Armor dans les formations de cadres de basket-ball

Interventions occasionnelles pour la ligue régionale de Bretagne en qualité de préparateur physique basket-ball.



2013/2015 Entraîneur de basket-ball au CEP Lorient Basket-ball : assistant coach de l'équipe Nationale 2 masculine et entraîneur des U17 région.



2012/2013 Entraîneur de basket-ball à l'AL Ploufragan Basket

Interventions occasionnelles pour le comité départemental des Côtes d'Armor dans les formations de cadres de basket-ball et au sein du Centre d'Entraînement Labellisé



Stages effectués jusqu'à présent:



2010/2011 8 mois Préparation physique de l'équipe masculine et féminine du pôle espoir au C.R.E.P.S. de Wattignies



- Observation des interventions du préparateur physique

- Prise en charge des séances lors des deux passations de tests

- Mémoire réalisé sur les tests effectués ayant pour thème l'explosivité







2009/2010 6 mois Préparation mentale de l'équipe cadette du BAC Mons en Baroeul



- Planification et organisation des séquences

- Animation de séances sur les techniques de relaxation et imageries mentales







2008/2009 6 mois Préparation physique, mentale et nutritionnelle avec l'équipe professionnelle du Lille Métropole Basket Club



- Mémoire réalisé avec des questionnaires, interviews et observations en entraînement et compétition.



Depuis 4 ans maintenant, j'interviens également occasionnellement en préparation physique et mentale lorsqu'on me le demande (tennis et basket-ball pour le moment mais ouvert à tous les sports).



Mes compétences :

BASKET BALL

Entraîneur

Sport

Basketball